شكرا لقرائتكم خبر لوشيسكو يبحث عن لقب الأسرع في تاريخ الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق لوشيسكو حتى مباراة الشباب الماضية التي لعبت ضمن الجولة الحادية عشرة 96 نقطة.ومنذ أن تعاقد الهلال مع لوشيسكو في يونيو 2019 لعب الفريق 41 مباراة حقق خلالها الفوز في 29 مباراة وتعادل في 9 وخسر 3 مباريات فقط.
ويملك مدرب نادي الشباب البلجيكي ميشيل برودوم الرقم القياسي؛ حيث كسر حاجز الـ100 نقطة خلال 44 مباراة، يليه مدرب الأهلي السابق جروس، ومدرب النصر المقال حديثا فيتوريا بـ 47 مباراة، ثم مدرب الاتحاد سييرا واخيرا كارينيو.
ويلعب الهلال أمام الباطن، ومن ثم أمام الأهلي والتي ستكون مواجهة كسر عظم وانفراد بصدارة الدوري؛ حيث إن التنافس حاليا بين الهلال والاهلي.
مدربون كسروا حاجز الـ100 نقطة:
مدرب الشباب السابق برودوم: 44 مباراة
مدرب الأهلي السابق جروس: 47 مباراة
مدرب النصر المقال فيتوريا: 47 مباراة
رازفان لوشيسكو مع الهلال
تعاقد مع الهلال في يونيو 2019
لعب الفريق 41 مباراة
حقق خلالها الفوز في 29 مباراة
تعادل في 9 مباريات
خسر 3 مباريات
كانت هذه تفاصيل خبر لوشيسكو يبحث عن لقب الأسرع في تاريخ الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.