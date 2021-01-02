لوشيسكو يبحث عن لقب الأسرع في تاريخ الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد تحقيقه لأعظم بطولات الهلال في العقدين الأخيرين (دوري أبطال آسيا) للمحترفين للمرة الأولى يبحث المدرب الروماني رازفان لوشيسكو عن لقب شخصي وذلك في حالة تحقيقه 4 نقاط من مباراتين متتاليتين؛ ليكون أسرع مدرب يصل إلى النقطة 100 في تاريخ دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وحقق لوشيسكو حتى مباراة الشباب الماضية التي لعبت ضمن الجولة الحادية عشرة 96 نقطة.

ومنذ أن تعاقد الهلال مع لوشيسكو في يونيو 2019 لعب الفريق 41 مباراة حقق خلالها الفوز في 29 مباراة وتعادل في 9 وخسر 3 مباريات فقط.

ويملك مدرب نادي الشباب البلجيكي ميشيل برودوم الرقم القياسي؛ حيث كسر حاجز الـ100 نقطة خلال 44 مباراة، يليه مدرب الأهلي السابق جروس، ومدرب النصر المقال حديثا فيتوريا بـ 47 مباراة، ثم مدرب الاتحاد سييرا واخيرا كارينيو.

ويلعب الهلال أمام الباطن، ومن ثم أمام الأهلي والتي ستكون مواجهة كسر عظم وانفراد بصدارة الدوري؛ حيث إن التنافس حاليا بين الهلال والاهلي.

مدربون كسروا حاجز الـ100 نقطة:

مدرب الشباب السابق برودوم: 44 مباراة

مدرب الأهلي السابق جروس: 47 مباراة

مدرب النصر المقال فيتوريا: 47 مباراة

رازفان لوشيسكو مع الهلال

تعاقد مع الهلال في يونيو 2019

لعب الفريق 41 مباراة

حقق خلالها الفوز في 29 مباراة

تعادل في 9 مباريات

خسر 3 مباريات