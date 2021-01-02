كاريلي يستعيد رودريقيز ويختار خماسي العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد فابيو كاريلي، لاعب الرأس الأخضر الدولي غاري رودريقيز، الذي شارك مساء أمس بفاعلية في التدريبات الجماعية اللياقية والفنية، حيث افتقد الفريق خدمات غاري في مواجهة الباطن الماضية ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى جانب المواجهة التي سبقتها أمام الهلال بسبب الإصابة.

ميدانيا بدأ الفريق استعداده الفعلي أمس، لمواجهة الشباب التي ستقام الاثنين المقبل ضمن إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالشرائع.

وقد وضع المدير الفني كاريلي عينه على اختياراته الخمسة للمحترفين الأجانب استعدادا للقاء، وفي مقدمتهم مارسيلو غروهي وأحمد حجازي وكريم الأحمدي وغاري رودريقيز ورمارينهو داسيلفا.

بدورها رصدت إدارة النادي مكافآت مالية مجزية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، حال تخطي الفريق هذا الدور من البطولة والتأهل للنهائي، بهدف تحفيزهم.

كاريلي يختار 5 أجانب استعدادا للقاء:

مارسيلو غروهي

أحمد حجازي

كريم الأحمدي

غاري رودريقيز

رمارينهو داسيلفا