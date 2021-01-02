شكرا لقرائتكم خبر كاريلي يستعيد رودريقيز ويختار خماسي العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ميدانيا بدأ الفريق استعداده الفعلي أمس، لمواجهة الشباب التي ستقام الاثنين المقبل ضمن إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالشرائع.وقد وضع المدير الفني كاريلي عينه على اختياراته الخمسة للمحترفين الأجانب استعدادا للقاء، وفي مقدمتهم مارسيلو غروهي وأحمد حجازي وكريم الأحمدي وغاري رودريقيز ورمارينهو داسيلفا.
بدورها رصدت إدارة النادي مكافآت مالية مجزية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، حال تخطي الفريق هذا الدور من البطولة والتأهل للنهائي، بهدف تحفيزهم.
كاريلي يختار 5 أجانب استعدادا للقاء:
مارسيلو غروهي
أحمد حجازي
كريم الأحمدي
غاري رودريقيز
رمارينهو داسيلفا
كانت هذه تفاصيل خبر كاريلي يستعيد رودريقيز ويختار خماسي العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.