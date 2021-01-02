شكرا لقرائتكم خبر عن صراع العدوين اللدودين على الصدارة يشعل «البريمييرليج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لحق مانشستر يونايتد بليفربول إلى صدارة بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لكنه بقي متأخراً عنه بفارق الأهداف بعد فوزه الثمين على ضيفه استون فيلا 2-1 في المرحلة السابعة عشرة.

ويملك كل من ليفربول ومانشستر 33 نقطة وقد خاضا العدد ذاته من المباريات، علماً بأن ليفربول سيحل ضيفاً على ساوثمبتون الاثنين ضمن هذه المرحلة، في حين يملك يونايتد مباراة مؤجلة ضد بيرنلي سيخوضها في 12 الحالي.

هذه هي المرة الأولى التي يتقاسم فيها مانشستر يونايتد الصدارة في وقت غير مبكر من الدوري المحلي منذ اعتزال مدربه الشهير السير اليكس فيرغسون في نهاية موسم 2012-2013 عندما توج الفريق بطلاً لإنجلترا للمرة العشرين والأخيرة.

كما أن مانشستر يونايتد يقدم موسماً مميزاً؛ حيث إنه لم يخسر في آخر 10 مباريات.

وجاءت الصدارة المشتركة بين العدوين اللدودين لتشعل إثارة «البريمييرليج»، لاسيما أن مواجهتهما في 17 يناير/كانون الثاني في أنفيلد ستكون الأقوى والأكثر انتظاراً منذ الثمانينات، حين كانت مباريات الفريقين توصف بـ«كلاسيكو إنجلترا»، بالنظر إلى صراع القديم بين مدينتهما، إضافة إلى كونهما الأكثر ألقاباً.

ونجح الشـــياطين الحمر في افتتاح التسجـــيل عـــندما استغل الفرنســـي أنتوني مارســـيال كرة عرضـــية من ارون وان بيساكـــا من الجهــة اليمنى ليودعها الشباك برأسه (40).

ونجــــح فيلا في إدراك التعادل بعد تمـــريرة عرضـــية ماكرة من جـــاك غريليش فتابعها البوركينابي برتران تراوري بيســــراه من مسافة قريبة داخل شباك دي خيا (58).

بيد أن الضيوف لم يستمتعوا بالهدف طويلاً لأن الحكم احتسب ركلة جزاء ليونايتد إثر عرقلة البرازيلي دوغلاس لويش للفرنسي بول بوغبا داخل المنطقة فانبرى لها الاختصاصي البرتغالي برونو فرنانديز مانحاً النقاط الثلاث لفريقه (61).

ورفع فرنانديز رصيده من الأهداف في الدوري إلى 11 فبات في المركز الثاني مع ثلاثة لاعبين آخرين، في حين يحتل مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح المركز الأول مع 13 هدفاً.

سعادة غامرة

وعبر أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن سعادته الغامرة بفوز فريقه، لكنه التزم الحذر في تصريحاته عندما قال: «بالطبع نحن سعداء للغاية بما نقوم به.. أظهرنا أننا تحسنا كثيراً خلال العام. لياقتنا وقوتنا في تحسن مستمر».

وأضاف: «اللاعبون في مرحلة عمرية مناسبة وهم يتعلمون ولديهم رغبة كبيرة في التعلم، وهو أمر مهم. وفي كل يوم يسعون لتقديم الأفضل على أرض الملعب ويحــــافظــــون على تــــركيـــزهــــم».

من جهــــته، قال نجم اليونــــايتد البرتغالي برونو فرنانديز للصحفيين: «سنحت لنا فرص عدة لحسم المواجهة مبكراً. عليك العمل على إحراز الأهداف، لأنك تعرف أن المنافس يمكنه التهديف».

وقدم بوجبا أداء جيداً في خط الوسط ولعب دوراً في تهيئة هدف مارسيال الأول، قبل حصوله على ركلة الجزاء الحاسمة بعد ذلك.

وأشاد فيرنانديز، بمستوى أداء زميله الفرنسي قائلاً: «كلنا نعرف مهاراته وقدراته ولا شك في ذلك. وسيقدم مزيداً من العطاء مع تزايد ثقته بنفسه في كل مباراة».

وسيلتقي المان يونايتد مع جاره مانشستر سيتي، فـي قبل نهائي كــأس رابطة المحترفين المحلية، الأربعاء المقبل.

من جهته، استعاد توتنهام نغمة الانتصارات بعد خسارتين وتعادلين بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد 3-صفر.

ويدين توتنهام بفوزه إلى ثنائيه الهجومي الضارب قائده هاري كاين الذي افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 29، والكوري الجنوبي سون هيونج - مين الذي أضاف الثاني بعد تمريرة حاسمة من الأول (43)، فيما سجل المدافع البلجيكي طوبي ألدرفيريلد الثالث بضربة رأسية (50).

ورفع سون غلّته إلى 100 هدف مع توتنهام في مختلف المسابقات إلى 12 هدفاً في الدوري هذا الموسم، فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر، وكاين إلى 10 أهداف هذا الموسم وإلى 169 هدفاً في مختلف المسابقات مع فريقه منذ بدايته معه في 2015.

وساهمت شراكة الثنائي كاين وسون في 13 هدفاً للنادي اللندني أكثر من أي ثنائي في موسم واحد في الدوري