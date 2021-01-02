شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يبدأ معسكر دبي الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المدير الفني لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الهولندي فان مارفيك قائمته الأولى بعد عودته لتدريب «الأبيض»، وذلك لخوض المعسكر الداخلي الذي سيقام في دبي من 3 حتى 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، ضمن برنامج الإعداد لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في شهر مارس/آذار المقبل.

وضمت القائمة 27 لاعباً هم: خالد عيسى، علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، محمد برغش، سالم راشد، خليفة الحمادي، شاهين عبدالرحمن، حسن المحرمي، وليد عباس، محمود خميس، يوسف جابر، ماجد سرور، ماجد حسن، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، خليل الحمادي، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، علي صالح، كايو كانيدو، علي مبخوت، سيبستيان تيغالي، وزايد العامري.

ويبدأ منتخبنا تجمعه اعتباراً من الأحد، على أن يؤدي تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل، استعداداً للمواجهة الدولية الودية أمام نظيره المنتخب العراقي يوم 12 يناير.