شكرا لقرائتكم خبر عن «السماوي» يبصم على موسمه الاستثنائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكد بني ياس أنه يقدم موسماً استثنائياً بعد أن سجل فوزه السابع في دوري الخليج العربي والثاني في «ديربيات» العاصمة، بعد تغلبه على ضيفه الظفرة في ملعب الشامخة 3-1، وكان «السماوي» قد تغلب على العين 4-1 في الجولة الثامنة، بينما خسر من الجزيرة 1-3 على نفس الملعب وتختتم مواجهات الديربيات بلقاء الوحدة خارج الشامخة.

وشهدت المباراة تسجيل سلطان الشامسي أسرع هدف هذا الموسم وفي تاريخ بني ياس، بعد توقيعه على الشباك بعد مرور 18 ثانية، وأصبح صاحب ثالث أسرع هدف في تاريخ المحترفين بالتساوي مع عبدالله النقبي، وخلف البرازيلي أديلسون (11 ثانية) وخليفة عبدالله (13 ثانية).

والمفارقة هي أنه قبل مغازلة كرة سلطان للشباك، كان الأرجنتيني خيمنيز هو الأقرب لتسجيل الهدف قبل 3 ثوان، بعدما سدد الكرة نحو المرمى الخالي، لكنها اصطدمت بالمدافع سلطان السويدي وذهبت للشامسي الذي لم يتردد من حصد الرقم القياسي.

واعتبر سلطان أن الهدف الأسرع هو بسبب جهد زملائه اللاعبين، وقال: «أحب أن أفرح الجمهور وإدارة النادي. نحن في بداية سنة جديدة وحققنا 3 نقاط مهمة والقادم أحلى».

ويأتي تميز أبناء المدرب الروماني دانييل إيسيلا حتى الآن، بعدما أصبح منافساً جدياً في بطولات الثلاث المحلية، حيث إنه يوجد في المركز الرابع في الدوري ونصف نهائي كأس رئيس الدولة، وربع نهائي كأس الخليج العربي.

وأكد الروماني إيسيلا أن فريقه كانت لديه رغبة كبيرة في تحقيق الفوز على الظفرة، وقال: «كان لدينا كثير من النجاعة والشجاعة أمام المرمى ليسجل هجومنا 3 أهداف، وبعدها حدث استرخاء جعلنا نتلقى هدفاً في شباكنا، وكان مهماً لنا أن نحقق النقاط الثلاث».

وفي الجانب الآخر لم تكن الخسارة عادية للظفرة الذي خسر مباراتين على التوالي للمرة الأولى في موسم كانت فيه بداية «الفارس» مميزة، كما استمرت مشاكله في خط الدفاع الذي كان ميزته سابقاً.