بث مباشر يوتيوب.. الزمالك وإنبي

كتب: ضياء السقا
أعلن البرتغالي جيمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام إنبى، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وضم تشكيل الزمالك كلاً من:
الحارس: محمد أبو جبل
الدفاع: حمزة المثلوثى، محمد عبد الغنى، محمود حمدى الونش، أحمد فتوح
الوسط: محمد أشرف روقا، إمام عاشور، أشرف بن شرقى، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو
الهجوم: عمر السعيد.
ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط،، وفى المقابل يدخل أبناء طولان المواجهة فى المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط .
بث مباشر:
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