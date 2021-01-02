وكيل فرجاني ساسي يفجر مفاجأة: اللاعب التونسي لم يحصل على مستحقاته من الزمالك حتى الآن

أكد مهند عون، وكيل اللاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن ساسي لم يحصل على مستحقاته المتأخرة لدى النادي حتى الآن.

وقال عون، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "الوطن" اليوم السبت،: "أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، على مجهودهم في تسليم المستحقات للاعبين بشكل منتظم، لكن، كمعلومة للجميع، لم يحصل ساسي على باقي مستحقاته حتى الآن، وينتظر مستحقاته مثله مثل باقي زملائه".

وتابع وكيل اللاعب التونسي: "أنا أثق في الإدارة الحالية، وأثق في تسليمهم لمستحقات ساسي، المالية بالكامل في الموعد المحدد، وأشكر مجلس الزمالك الحالي على مجهودهم ودعمهم، واللاعب يبلغ جمهور الزمالك بكامل محبته وتقديره لهم".

وكان ساسي قد وجه رسالة غامضة، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، في ظل سعي اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.

وكتب ساسي في رسالته: "لقد طفح الكيل"، ووضع إشارة إلى حساب زميله في الزمالك، طارق حامد.

وكان المدير الفني للزمالك، البرتغالي جيمي باتشيكو، قرر استبعاد فرجاني ساسي، من قائمة الفريق لمواجهة إنبي، اليوم السبت، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ62، على ستاد بتروسبورت.