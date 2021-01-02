شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك ترفع لافتة فى مباراة إنبى "متعة كرة القدم تقاس بشيكابالا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت جماهير الزمالك الحاضرة لمباراة فريقها ضد إنبي لافتة تشجيع لشيكابالا مضمونها:" قول مأثور.. تقاس متعة كرة القدم المصرية بالشيكابالا"، فى إشارة إلى مهارة الفهد الأسمر والمتعة الكروية التي يقدمها وبصمته فى أداء الفارس الأبيض.

وأعلن البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، تشكيل فريقه الرسمى لمواجهة إنبى، في المباراة التي تجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، وهو نفس التشكيل الذى كشفه ”الخليج 365” قبل الإعلان الرسمى عنه.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي

خط الوسط: يوسف إبراهيم أوباما- محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور – أشرف بن شرقي- أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر السعيد

وجلس على دكة البدلاء كلا من.. محمد عواد وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وعبدالله جمعة وطارق حامد وإسلام جابر ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وحميد أحداد وحسين فيصل.

الزمالك يدخل مواجهة إنبى محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، بعدما خاض ثلاث مواجهات فاز فى اثنتين وتعادل فى واحدة أمام بيراميدز، وفى المقابل يدخل أبناء طولان المواجهة فى المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط حققها من فوز وحيد وتعادل.

31 مباراة جمعت الفريقين منذ صعود الفريق البترولى للدورى الممتاز موسم 2002 2003، تميل الكفة لمصلحة الزمالك الذى حقق 16 فوزاً وأحرز 40 هدفاً مقابل 5 انتصارات و23 هدفاً لـ إنبى وحسم التعادل 10 لقاءات آخرها (0 – 0) بالجولتين 4 و21 موسم 2017 – 2018.

وفى المواجهة الأولى بين الطرفين فرض التعادل بنتيجة (1 – 1) لقاءهما بالجولة السادسة فى 26 ديسمبر 2002 سجل للزمالك تامر عبد الحميد ولـ انبى مجدى عبد العاطي.

فى المواجهة الأخيرة بين الطرفين فاز الزمالك بهدف دون رد سجله محمود حمدى الونش فى الدور الثانى لدورى الموسم الماضى على استاد القاهرة الدولى فى الجولة 23 للمسابقة والذى أقيم فى 30 أغسطس 2020.