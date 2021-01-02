الزمالك يحيي ذكرى أكبر فوز تاريخى على الأهلي بنتيجة 6 - 0

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نادى الزمالك، عبر حسابة الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بذكرى فوزه على غريمه الأهلي بنتيجة 6-0 كأكبر فوز في تاريخ لقاءات القمة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحتفل اليوم بذكرى أكبر فوز في تاريخ لقاءات القمة؛ حيث حقق الزمالك الفوز بستة أهداف أحرز الأهداف: عبدالرحمن فوزي (هدفين) وعبدالكريم صقر (هدفين) وحسن حلمي وعمر شندي". ولعب الزمالك بتكشيل مكون من: يحيى إمام - سعيد العربى - حسين الفار - حسين لبيب - قدرى مصطفى - عمر شندى - حافظ زقلط - عبد الرحمن فوزى - مصطفى كمال طه - عبد الكريم صقر - محمد حسن حلمي. أما الأهلى فتشكيله ضم كلا من: مصطفى كامل منصور - كامل مسعود - حسين الفارى - أمين شعير - أمين صبرى - صالح عثمان - منير حافظ - صالح السواف - حسين حمدى - لبيب محمود - حسين مدكور. وإجمالا قبل ذلك التاريخ 2 يناير 1942لعب الأهلى والزمالك 49 مباراة فاز فيها الأحمر 24 مرة والزمالك 14 وتعادلا فى 11. وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

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