الملعب الاولمبي في برلين يستعد لاحتكار مباريات منتخب المانيا

قد يتحول الاستاد الأولمبي في العاصمة برلين إلى الملعب الخاص بالمنتخب الألماني أسوة باستاد ويمبلي بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، بحسب مهندسين معماريين في ألمانيا اليوم السبت.

ولن يستمر عقد إيجار هيرتا برلين للاستاد الأولمبي في المستقبل، حيث يعتزم النادي الألماني بناء ملعبه الخاص بحلول عام 2025 ثم سينتقل إليه.

وقال المهندس المعماري هوبرت نينهوف لبوابة “تي اونلاين” في تقرير نشر اليوم السبت “بدلًا من عدم استخدامه نهائيًا لما لا نستخدمه أخيرًا كملعب للمنتخب الوطني“.

وعمل نينهوف ومجموعة “جي ام بي” على تحديث الاستاد الأولمبي الذي جرى تشييده في الأصل لاستضافة أولمبياد 1936 وذلك قبل استضافة ألمانيا لكأس العالم 2006.

واختلف نينهوف مع رؤية البعض في أن الاستاد الأولمبي غير مناسب لفعاليات كرة القدم وعارض مخطط هيرتا برلين للرحيل عن ملعبه الحالي.

وبخلاف مباريات هيرتا برلين يستضيف الاستاد الأولمبي أيضًا نهائي كأس ألمانيا واللقاء السنوي لألعاب القوى بجانب فعاليات احتفالية أخرى.

وأيد هانز يواخيم باب زميل نينهوف، أيضًا مقترح أن يقتصر الملعب الذي استضاف بطولة العالم لألعاب القوى في 2009 وبطولة أوروبا للقوى في 2018، على استضافة مباريات كرة القدم.

وقال “إذا كان الاستاد الأولمبي قد تحول لاستضافة فعاليات كرة القدم فقط دون التأثير على البنية التاريخية ، التحديث الكامل منذ كأس العالم 2006، فإنه كان سيتكلف أقل من نصف تكلفة استاد ويمبلي الجديد في إنجلترا”.

وأضاف “ألمانيا أخيرًا سيكون لديها استاد ويمبلي الألماني الخاص بها، دون خوف من حدوث مقارنات مع الملعب الأصلي”.