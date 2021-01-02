بيان | باريس سان جيرمان يعلن تعاقده الرسمي مع بوكيتينو

قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي اليوم السبت إنه تعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق حتى يونيو 2022 بعد إقالة توماس توخيل.

وابتعد المدرب الأرجنتيني، الذي لعب في صفوف باريس سان جيرمان في بداية القرن الحالي، عن التدريب منذ إقالته من توتنهام في نوفمبر الثاني 2019 بعد عدة أشهر من قيادته لنهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام منافسه المحلي ليفربول.

وقال المدرب البالغ عمره 48 عامًا إنه فخور بتولي هذا المنصب وإن النادي “لديه مكانة خاصة في قلبي”.

وأضاف المدرب الذي يملك الحق في تمديد عقده لموسم “أعود إلى النادي اليوم بطموح كبير وتواضع وأنا متحمس للعمل مع مجموعة من أفضل المواهب في العالم.

“هذا الفريق يملك إمكانات مذهلة وسأحاول مع طاقمي فعل كل شيء لتقديم أفضل ما هو ممكن لباريس سان جيرمان في كل البطولات”.

وتابع “سنحاول منح فريقنا القوة والهوية الهجومية الذي تحبها الجماهير”.

وستكون أولى مباريات بوكيتينو مع الفريق عندما يحل ضيفًا على سانت إيتيان في السادس من يناير عند استئناف البطولة عقب العطلة الشتوية.

ويملك باريس سان جيرمان 35 نقطة من 17 مباراة متأخرًا بنقطة واحدة عن أولمبيك ليون وليل كما سيواجه برشلونة في دور الستة عشر بدوري الأبطال.

وقال ناصر الخليفي الرئيس والرئيس التنفيذي لباريس سان جيرمان “عودة ماوريسيو تتناسب مع طموحنا بشكل مثالي وسيكون فصلًا مثيرًا في تاريخ النادي وأنا واثق من أن الجماهير ستستمتع به.

“بتعيين ماوريسيو بوكيتينو فباريس سان جيرمان ملتزم تجاه عملية مواصلة البناء والتقدم في السنوات المقبلة”.

وكان توخيل البالغ عمره 47 عامًا تولى تدريب باريس سان جيرمان في 2018 وقاده للقب الدوري مرتين بالإضافة إلى الرباعية المحلية في الموسم الثاني.

واقيل الألماني توخيل، الذي قاد باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال في أغسطس آب حيث خسر أمام بايرن ميونيخ، ليلة عيد الميلاد بعد الفوز 4-صفر على ستراسبورج.

وأكد باريس سان جيرمان إقالة المدرب الألماني يوم الثلاثاء الماضي.

وسيكون التدريب الأول للفريق مع بوكيتينو غدًا الأحد.