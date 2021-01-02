فيديو يوتيوب | شاهد اهداف تشرين والجيش فى الدوري السوري

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لاهداف مباراة تشرين والجيش فى الدوري السوري، ضمن إحدي أهم مباريات اليوم السبت 2-1-2021، بالجولة العاشرة.

خيم التعادل الايجابي 1-1 على قمة الجولة العاشرة بين تشرين والجيش، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة والمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السوري الذي يتصدره فريق الكرامة بعد ان حقق فوزه الثامن اليوم امام الشرطة بهدفين نظيفين.

انهي الجيش الشوط الاول متقدما بهدف عن طريق اللاعب “مؤمن ناجي” فى الدقيقة 32، وفى الشوط الثاني تدارك تشرين هدف التعادل فى الدقيقة 57 عبر لاعبه “ماهر دعبول”.

بهذا التعادل تساوي الفريقان فى النقاط 23 نقطة لكل فريق ليتقاسما المركز الثاني، بعد ان خاضا 10 مباريات، حققا الفوز فى 7 مباريات وتعادلا فى مباريات، وتعرض كل فريق لهزيمة واحدة.

اقيمت مباراة على ملعب العباسيين بدمشق معقل فريق الجيش، وانطلق اللقاء فى تمام الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت جرينتش.

جدير بالذكر ان آخر لقاء جمع الفريقين كان فى كأس الجمهورية السورية بالدور الثالث يوم 8-7-2020، والذي شهد فوز الجيش بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1.

إليكم فيديو يوتيوب اهداف المباراة

هدف الجيش “مؤمن ناجي”

هدف تعادل تشرين “ماهر دعبول”

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