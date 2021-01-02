الامارات | باريس سان جيرمان يتعاقد مع المدرب بوكيتينو

شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يتعاقد مع المدرب بوكيتينو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت إنه تعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق بعد إقالة توماس توخيل. واقيل الألماني توخيل، الذي قاد باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي، حيث خسر أمام بايرن ميونيخ، ليلة عيد الميلاد بعد الفوز 4-صفر على ستراسبورج. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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