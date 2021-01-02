البوندسليغا: فرانكفورت يعرقل ليفركوزن وفوز يونيون ومونشغلادباخ وفرايبورغ‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

ضمن فعاليات الجولة 14 من منافسات ​الدوري الالماني​ " البوندسليغا "، حقق نادي اينتراخت ​فرانكفورت​ فوزاً مهماً امام باير ​ليفركوزن​ وبواقع 2-1 وبهذا الفوز عزز اينتراخت موقعه في المركز الثامن فيما اخفق ليفركوزن من خطف الصدارة مؤقتاً بهذه الخسارة ليواصل تواجده في المركز الثاني.



وبدأ الشوط الاول بطريقة سريعة وقوية من قبل لاعبي ليفركوزن حيث ضغطوا بقوة على مرمى اينتراخت ونجح نديم اميري من منح الباير هدف التقدم في الدقيقة 10 بعد تمريرة حاسمة من فلوريان فيرتز وبعدها حاول لاعبو فرانكفورت الضغط بقوة على مرمى الخصم في محاولة لاقتناص هدف التعادل واهدر ماكوتو هاسيبي فرصة ذهبية امام مرمى الخصم بعد تصدي مميز للحارس لوكاس هراديكي، وفي الدقيقة 22 نجح لاعب اينتراخت امين يونس من خطف هدف التعادل لفريقه بعد تمريرة حاسمة من جبريل سو ورغم استحواذ لاعبي ليفركوزن الا ان الخطورة الحقيقية آلت للاعبي فرانكفورت حيث سنحت لهم العديد من الفرص الخطرة وتصدى الحارس هراديكي لمحاولة خطيرة من أمين يونس ليحرمه من هدف محقق ولينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 بين الجانبين.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة سريعة من قبل لاعبي اينتراخت حيث ضغطوا بقوة على مرمى الخصم وأثمر هذا الضغط عن هدف عكسي من قبل لاعبي ليفركوزن ادموند تابسوبا في الدقيقة 54، وبعدها حاول لاعبو ليفركوزن السيطرة على اجواء اللقاء في محاول للعودة الى المباراة بهدف تعادل سريع وتصدى الحارس كيفين تراب لمحاولة خطرة من موسى ديابي ليحرمه من هدف محقق، وبعدها أجرى المدرب بيتر بوش تبديلات سريعة في صفوف فريقه من اجل تعزيز قوته الهجومية في ظل تراجع لاعبي اينتراخت الى الوراء للدفاع عن تقدمهم وأدخل المدرب بوش كل من كريم بالعربي وكريم ديمرباي ولويس الاريو من اجل الضغط الهجومي الكبير على مرمى الخصم، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة كثّف لاعبو ليفركوزن ضغطهم الكبير على مرمى فرانكفورت ولكن محاولاتهم كانت محدودة وبدون اي فعالية هجومية تذكر في ظل تنظيم دفاعي مميز للاعبي اينتراخت ولتنتهي المباراة بفوز الاخير وبواقع 2-1.

وفي باقي المباريات، حقق نادي يونيون برلين فوزاً مهماً امام فيردر بريمن وبواقع 2-0 ليخطف المركز الرابع مؤقتاً وسجل اهداف الفريق الفائز كل من جيرالدو بيكير في الدقيقة 12 وتايو اونيي في الدقيقة 28، وبدوره حقق نادي بوروسيا مونشغلادباخ الفوز امام ارمينيا بيليفيلد وبواقع 1-0 ليعزز غلادباخ موقعه في جدول الترتيب وسجل بريل إيمبولو هدف الفوز لغلادباخ في الدقيقة 58 بعد تمريرة حاسمة من يوناس هوفمان، وبدروه تلقى نادي ​هوفنهايم​خسارة مدوية امام ​فرايبورغ​ وبواقع 3-1 ليعزز فرايبورغ موقعه في المركز الـ9 فيما يواصل هوفنهايم تواجده في المركز الـ12، كما وحقق نادي ​اوغسبورغ​ الفوز امام كولن وبواقع 1- 0 وسجل اياغو هدف الفوز للفريق البافاري في الدقيقة 77 ليعزز اوغسبورغ موقعه في المركز العاشر