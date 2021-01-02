غاسبريني: مواجهة ساسولو لن تكون سهلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

المح مدرب فريق ​اتالانتا​ ​جيان بييرو غاسبريني​ الى صعوبة مواجهة ​ساسولو​، مشيراً إلي أن فريقه نجح في تجديد حماسه قبل العودة لمباريات ​الدوري الإيطالي​.



وخلال تصريحات له، قال غاسبريني: "هذه بداية جديدة وكان الأسبوع الماضي مفيدًا جدًا للجميع قبل أن ندخل في جولة أخرى من القوة، على الرغم من كونها استراحة أقصر من المعتاد في عيد الميلاد، يجب أن أقول إننا نشعر بأننا مستعدون للعودة إلى الملعب، نحن في وضع جيد، كانت العروض الأخيرة إيجابية وقمنا بإعادة شحن البطاريات لدوري الدرجة الأولى وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا".

واضاف: "مباريات كرة القدم غريبة بعض الشيء هذا الموسم، حيث سيطرنا على بولونيا في معظم أوقات المباراة وتقدمنا ​​بنتيجة 2-0، لكنها انتهت 2-2. يجب أن تظل في وضع التشغيل لمدة 90 دقيقة كاملة ، ساسولو فريق جيد ودائمًا ما يكون من الصعب تفسيره على المستوى التكتيكي، أرى أوجه تشابه بين الأندية، فنحن الأقرب بعد القوى الكبرى في ميلان وروما ونابولي".

واختتم: "العقلية التي نتعامل بها مع هذه المرحلة الأخيرة من الموسم ستكون حاسمة، إنه دوري أكثر توازنا من المعتاد، وهناك لاعبون صغيرون يأخذون النقاط من الجوانب الأكثر طموحًا، لذا فهو أكثر صعوبة وبالتالي أكثر إثارة للاهتمام أيضًا".