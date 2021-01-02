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الدوري المصري: التعادل السلبي يحسم مواجهة سموحة وسيراميكا كليوباترا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر : التعادل السلبي يحسم مواجهة سموحة وسيراميكا كليوباترا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ناديي ​سيراميكا​ كليوباترا و​سموحة​ في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الاسكندرية في ختام الجولة الخامسة من بطولة ​الدوري المصري​ الممتاز.

ويحتل سموحة بهذا التعادل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 5 مباريات فاز في واحدة وتعادل فى ثلاثة وخسر لقاء بينما يحتل سيراميكا كليوباترا الوافد الجديد على البطولة المركز الخامس برصيد 7 نقاط جمعها من 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر لقاء وتعادل في مثله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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