الدوري المصري: التعادل السلبي يحسم مواجهة سموحة وسيراميكا كليوباترا

ويحتل سموحة بهذا التعادل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 5 مباريات فاز في واحدة وتعادل فى ثلاثة وخسر لقاء بينما يحتل سيراميكا كليوباترا الوافد الجديد على البطولة المركز الخامس برصيد 7 نقاط جمعها من 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر لقاء وتعادل في مثله.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ناديي ​سيراميكا​ كليوباترا و​سموحة​ في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الاسكندرية في ختام الجولة الخامسة من بطولة ​الدوري المصري​ الممتاز.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع