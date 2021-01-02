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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري: التعادل السلبي يحسم مواجهة سموحة وسيراميكا كليوباترا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ناديي سيراميكا كليوباترا وسموحة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الاسكندرية في ختام الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل سموحة بهذا التعادل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 5 مباريات فاز في واحدة وتعادل فى ثلاثة وخسر لقاء بينما يحتل سيراميكا كليوباترا الوافد الجديد على البطولة المركز الخامس برصيد 7 نقاط جمعها من 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر لقاء وتعادل في مثله.