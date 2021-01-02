الخليفي: انا فخور لتعيين بوتشيتينو مدرباً للـ بي آس جي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

اشاد رئيس نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ​ناصر الخليفي​ بتعيين ​ماوريسيو بوتشيتينو​ مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الباريسي خلفًا للمدرب الألماني المُقال توماس توخيل.



ووقع ماوريسيو بوكيتينو عقدًا لتدريب باريس سان جيرمان حتى صيف 2022 بالإضافة لخيار التمديد لعام إضافي.

وصرح الخليفي قائلا: "نحن سعداء للغاية بتكليف ماوريسيو بوتشيتينو بإدارة فريقنا المحترف، أنا فخور برؤية قائدنا السابق (2001-2003) يعود إلى باريس سان جيرمان، لأن النادي ظل دائمًا وطنه".

وأضاف: "تتناسب عودة ماوريسيو بوتشيتينو تمامًا مع طموحاتنا وستشكل فصلًا آخر للنادي وأنا متأكد من أنه لن يفشل في إسعاد جماهيرنا، مع هذا التعيين لماوريسيو، يلتزم باريس سان جيرمان بمواصلة تطوره القوي في السنوات القادمة".