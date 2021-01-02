بوتشيتينو: سنعمل لتحسين نتائج باريس سان جيرمان في جميع المسابقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

أكد المدرب الجديد لنادي ​باريس سان جيرمان​، ​ماوريسيو بوتشيتينو​ أنه سيعمل لتحسين نتائج الفريق في جميع المسابقات.



وصرح بوتشيتينو للموقع الرسمي للنادي الباريسي: "أنا سعيد للغاية ويُشرفني أن أصبح المدرب الجديد لباريس سان جيرمان، أشكر قادة النادي على ثقتهم بي، احتفظ هذا النادي دائماً بمكانة خاصة في قلبي، لدي ذكريات رائعة هنا، لا سيما الجو الفريد من نوعه في بارك دي برانس، عدت إلى النادي اليوم وأنا أحمل الكثير من الطموح والتواضع".

وأضاف: "أنا متحمس للغاية للعمل مع بعض أكثر اللاعبين موهبة في العالم، يتمتع هذا الفريق بإمكانيات رائعة وسأبذل قصارى جهدي مع طاقم العمل لتحسين نتائج سان جيرمان في جميع المسابقات".

وختم بوتشيتينو: "سنبذل قصارى جهدنا أيضاً لمنح فريقنا هوية اللعب القتالية والهجومية التي أحبها دائماً المشجعون".