بوتشيتينو مدربا لـ باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

كشفت ادارة نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي في بيان رسمي لها عن تعيين المدرب الأرجنتيني، ​ماوريسيو بوتشيتينو​، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.



وكان النادي الباريسي، قد أعلن اقالة الألماني توماس توخيل، دون الكشف عن أسباب إقالته، وسط تقارير تُفيد بوجود خلافات بينه وبين المدير الرياضي للنادي.

واتى بيان النادي على الشكل التالي: "يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدربًا لفريقه المحترف".

وأضاف: "المدرب الأرجنتيني وقع على عقدًا حتى صيف 2022، بالإضافة لعام آخر اختياري مع نادي العاصمة".

ومن المتوقع ان يكون أول ظهور لـ بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان عند مواجهة سانت إيتيان، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من ​الدوري الفرنسي لكرة القدم​.