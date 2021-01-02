كريستيانو رونالدو ملك "إنستغرام" بـ 250 مليون متابع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

بات نجم ​يوفنتوس​، البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه عبر حسابه في موقع "​إنستغرام​" إلى 250 مليون شخص.



وفرض الدون نفسه نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال متابعته لحساباته وحرصه على بناء علاقة مميزة مع متابعيه على مختلف المنصات.

وتفوق رونالدو على جميع الرياضيين على موقع "إنستغرام" بعدد المتابعين ويعد الأقرب إليه قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 174 مليون شخص، يليه نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا بعدد متابعين يصل إلى 144 مليون شخص.