مدرب السويد: إذا فتح زلاتان باب العودة سنتحدث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

تحدث مدرب ​السويد​، ​ياني أندرسون​، عن علاقته بالنجم ​زلاتان إبراهيموفيتش​ بعد هجوم الأخير عليه بسبب الإبقاء على لاعب يوفنتوس، ديان كولوسيفسكي، على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية.



وأشار أندرسون في تصريح لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "تحدثنا أنا وزلاتان وأكد أنه لم يتهمني أبداً بالعنصرية".

واعتبر إبراهيموفيتش في وقت سابق أن أندرسون لا يمنح الفرص للاعبين السويديين من أصول أخرى مثل كولوسيفسكي، الذي تنحدر أصوله من مقدونيا.

وحول إمكانية عودة إبراهيموفيتش إلى المنتخب السويدي في المستقبل أوضح المدرب: "إذا فتح زلاتان الباب، سنتحدث، لكن سأبقي ما قاله لي عن هذا الأمر سراً".