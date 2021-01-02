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ربع مليار متابع لـ «رونالدو»

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جدة - خالد شويل - 250 مليون شخص يتابعون البرتغالي نجم يوفنتوس الإيطالي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستقرام»، وفق التقرير الذي نشره موقع «RT» ليصبح أول شخص يصل لهذا العدد من المتابعين في عالم الساحرة المستديرة. ويأتي ثانيا بعدد المتابعين في «إنستقرام» الأرجنتيني ليونيل قائد الإسباني بـ174 مليون شخص، يليه البرازيلي دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعدد متابعين يصل إلى 144 مليون شخص.
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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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