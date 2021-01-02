شكرا لقرائتكم خبر عن ربع مليار متابع لـ «رونالدو» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - 250 مليون شخص يتابعون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستقرام»، وفق التقرير الذي نشره موقع «RT» ليصبح أول شخص يصل لهذا العدد من المتابعين في عالم الساحرة المستديرة. ويأتي ثانيا بعدد المتابعين في «إنستقرام» الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بـ174 مليون شخص، يليه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعدد متابعين يصل إلى 144 مليون شخص.