شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب حل أزمة انقطاع المياه فى بتروسبورت قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الجهاز الإدارى بنادى الزمالك من مسئولى استاد بتروسبورت سرعة حل أزمة انقطاع المياه قبل وصول الفريق إلى الملعب لمواجهة نظيره إنبى فى المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ووعد مسئولو الملعب بحل الأزمة خلال دقائق، وقبل وصول حافلة الفريقين.

ويبحث الفارس الأبيض عن فوز معنوى يكون الأول له فى العام الجديد 2021 ويزيد من استقرار الفريق عقب المرحلة الحرجة التى يمر بها النادى حاليا نتيجة تغيير الإدارة بخلاف بعض المشاكل التى تحيط بالفريق من تجديد وتعديل عقود اللاعبين.

الزمالك يدخل مواجهة إنبى محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، بعدما خاض ثلاث مواجهات فاز فى اثنتين وتعادل فى واحدة أمام بيراميدز، وفى المقابل يدخل أبناء طولان المواجهة فى المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط حققها من فوز وحيد وتعادل.

31 مباراة جمعت الفريقين منذ صعود الفريق البترولى للدورى الممتاز موسم 2002 2003، تميل الكفة لمصلحة الزمالك الذى حقق 16 فوزاً وأحرز 40 هدفاً مقابل 5 انتصارات و23 هدفاً لـ إنبى وحسم التعادل 10 لقاءات آخرها (0 – 0) بالجولتين 4 و21 موسم 2017 – 2018.

وفى المواجهة الأولى بين الطرفين فرض التعادل بنتيجة (1 – 1) لقاءهما بالجولة السادسة فى 26 ديسمبر 2002 سجل للزمالك تامر عبد الحميد ولـ انبى مجدى عبد العاطي.

فى المواجهة الأخيرة بين الطرفين فاز الزمالك بهدف دون رد سجله محمود حمدى الونش فى الدور الثانى لدورى الموسم الماضى على استاد القاهرة الدولى فى الجولة 23 للمسابقة والذى أقيم فى 30 أغسطس 2020.