شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لمحمد عبد السلام مدافع الزمالك بعد سلبية العينة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الأخيرة لمحمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية العينة الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا، وتعرض اللاعب للإصابة بالفيرس قبيل مباراة بيراميدز فى الجولة الثانية من بطولة الدورى، حيث خضع اللاعب لمسحة كورونا، وجاءت نتيجتها إيجابية، ليدخل بعدها محمد عبد السلام فى العزل المنزلى حتى جاءت العينة الأخيرة سلبية.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أن محمد عبد السلام سيخضع لمسحة جديدة خلال الـ48 ساعة القادمة للتأكد من سلبية مسحة ثانية بعدها يعود للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية.

ويخوض فريق الزمالك فى السابعة والنصف مساءً، مباراة أمام إنبى فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت، ويبحث الفارس الأبيض عن فوز معنوى يكون الأول له فى العام الجديد 2021 ويزيد من استقرار الفريق عقب المرحلة الحرجة التى يمر بها النادى حاليا نتيجة تغيير الإدارة بخلاف بعض المشاكل التى تحيط بالفريق من تجديد وتعديل عقود اللاعبين.

الزمالك يدخل مواجهة إنبى محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، بعدما خاض ثلاث مواجهات فاز فى اثنتين وتعادل فى واحدة أمام بيراميدز، وفى المقابل يدخل أبناء طولان المواجهة فى المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط حققها من فوز وحيد وتعادل.

31 مباراة جمعت الفريقين منذ صعود الفريق البترولى للدورى الممتاز موسم 2002 2003، تميل الكفة لمصلحة الزمالك الذى حقق 16 فوزاً وأحرز 40 هدفاً مقابل 5 انتصارات و23 هدفاً لـ إنبى وحسم التعادل 10 لقاءات آخرها (0 – 0) بالجولتين 4 و21 موسم 2017 – 2018.

وفى المواجهة الأولى بين الطرفين فرض التعادل بنتيجة (1 – 1) لقاءهما بالجولة السادسة فى 26 ديسمبر 2002 سجل للزمالك تامر عبد الحميد ولـ انبى مجدى عبد العاطي.

فى المواجهة الأخيرة بين الطرفين فاز الزمالك بهدف دون رد سجله محمود حمدى الونش فى الدور الثانى لدورى الموسم الماضى على استاد القاهرة الدولى فى الجولة 23 للمسابقة والذى أقيم فى 30 أغسطس 2020.