شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد والمثلوثى وزيزو فى تشكيل الزمالك أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البرتغالي جيمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام إنبى، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثى، محمد عبد الغنى، محمود حمدى الونش، أحمد فتوح، محمد أشرف روقا، إمام عاشور، أشرف بن شرقى، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، عمر السعيد.