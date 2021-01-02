شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يقدمون واجب العزاء فى والدة حازم إمام بعد مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك واجب العزاء فى والدة حازم إمام لاعب الفريق بعد الانتهاء من مباراة إنبى المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ونعى نادى الزمالك وفاة والدة حازم إمام لاعب الفريق الكروى الأول التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد صراع شديد مع المرض، وكتبت الصفحة الرسمية للنادى عبر فيس بوك: "ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان".

ومن المقرر أن يتم الوقوف دقيقة حدادا قبل انطلاق مباراة إنبي، مساء اليوم، على روح والدة حازم إمام، على أن يرتدى اللاعبون شارة سوداء فى المباراة، لمؤازرة زميلهم، وقرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب من المباراة نظرًا لحالته النفسية بعد علمه بوفاة والدته.

وغادر حازم إمام معسكر الفريق المقام حاليًا بعدما تلقى خبر وفاة والدته بعد صراع شديد مع المرض، وحصل اللاعب على إذن من الجهاز الفنى قبل المغادرة.