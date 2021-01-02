شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يحتفل بالتألق أمام الأهلى بـ"نزهة عائلية" فى الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، بالتألق أمام الأهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين سلبيًا، وذلك بعدما حصل "أوسة" على لقب رجل المباراة، نظرًا لصموده أمام هجمات المارد الأحمر وخروجه بالمباراة إلى بر الأمان وحصد نقطة غالية لفريقه.

واصطحب عبد المنصف أفراد أسرته فى نزهة عائلية بالأهرامات، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه حرص على استغلال فترة الراحة السلبية من التدريبات للإحتفال مع أفراد أسرته بعد التألق أمس أمس أمام الأهلى، وتناول الغداء فى أحد المطاعم بالأهرامات والاستمتاع بالأجواء هناك.

عبد المنصف كان وجه الشكر للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، بعدما أشاد به ووصفه برجل مباراة الفريقين قائلاً، "إشادة موسيمانى شيئ مميز بالنسبة لى خاصة وإنه مدرب الفريق الخصم، وسبق وحقق ثلاث بطولات مع المارد الأحمر فى وقت قصير.

تابع أوسة تصريحاته، إنه كان يتمنى المزيد من الفرص لفريق الأهلى حتى يزيد من تألقه، واثبات امكانياته، لافتًا إلى إن أخر "كلين شيت" فى مباراتين كان أمام الأهلى والزمالك، واصفًا تسديدة على معلول بالأخطر خلال المباراة، والتى احتاجت مجهود كبير للتصدى لها.

أردف حارس وادى دجلة تصريحاته، إنه يخوض تدريبات يومية على سرعة رد الفعل عن طريق كرات التنس واستخدام الليزرعلى الحائط، مؤكدًا أن الحركة الذهنية العامل الأساسى فى تألق حارس المرمى.

وتحدث محمد عبد المنصف عن أمنيته بالانضمام لصفوف المنتخب، قائلاً: "الشهر المقبل سأتم 44 عامًا، ومازال لدى أمل فى الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى.. تعرضت للظلم من الأجهزة الفنية السابقة للمنتخب، رغم تألقى لم يكن لى نصيب من الإنضام، لكن أثق فى عدالة الجهاز الفنى الحالى بقيادة حسام البدري، وأن يكون هناك نظرة مختلفة، والأهم هو التألق فى الملعب وليس السن".