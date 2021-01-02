شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير يتقدم للطلائع وسيسيه يتعادل للاتحاد فى شوط أول مثير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين طلائع الجيش والاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة المقامة حاليا على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى الممتاز.

تقدم أحمد سمير صانع ألعاب طلائع الجيش لفريقه بالهدف الأول فى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء، بينما تمكن الإيفوارى رزاق سيسيه من إدراك هدف التعادل لزعيم الثغر فى الدقيقة 40 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويحتل الطلائع المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعدما لعب أربع مباريات تعادل فى واحدة وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر فى مباراة وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

وطالب طارق العشرى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بتحقيق أول فوز فى المسابقة للهروب من قاع الجدول، لاسيما بعد عودة كل اللاعبين الذين أصيبوا بكورونا بعد تعافيهم من الفيروس اللعين، فى المقابل يسعى حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى لإستعادة صفحة النتائج الجيدة عقب كبوة مباراة الاهلى مشدداً على اللاعبين بضرورة الانتفاضة بداية من مباراة اليوم.

ويبدو التشكيل للطلائع أمام زعيم الثغر مكونا من: "محمد بسام، مصطفى الزناري، أحمد علاء،، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن وناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هانى، عمرو جمال".

ويبدو التشكيل للاتحاد أمام الطلائع مكون من :"محمد صبحى، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، رزاق سيسيه، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر".