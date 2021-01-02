شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعم حسين الشحات بعد حملة انتقادات السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على تقديم الدعم والمساندة لـ حسين الشحات جناح الفريق الأحمر، بعد حملة الانتقادات التي تعرض لها اللاعب عقب نهاية مباراة وادي دجلة بالجولة الخامسة للدوري، والتي تعادل فيها الأهلي بدون أهداف وفقد نقطتين في مشوار الدفاع عن لقبه الغائب.

حسين الشحات فى مرمى انتقادات الجماهير

وجاءت انتقادات الجماهير الحمراء للشحات بسبب الأنانية التي سيطرته على أدائه في مباراة دجلة، وتفويت الفرصة على تحقيق الفوز في تلك المباراة، وفضل التعامل بشكل فردي في أكثر من كرة، كانت كفيلة بتسجيل هدف أو أكثر خلال اللقاء ومواصلة سلسلة الانتصارات الحمراء.

وطالب الجهاز الفني حسين الشحات بالتركيز في عمله وعدم الانشغال بالانتقادات، التي قد تفقده تركيزه وتبعده عن تقديم أدائه المعتاد في المباريات القادمة، في ظل حاجة الفريق الأحمر لجهوده، خاصة مع النقص العددي في نركز الجناح، لوجود عدد كبير من اللاعبين المصابين في هذا المركز.

وفرط الأهلي في خطف الفوز على وادي دجلة بسبب الفرص الكثيرة التي أهدرها أمام مرمى دجلة، وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى الغزلان، بخلاف عدم وجود دكة للمارد الأحمر، لغياب 11 لاعب ما بين إصابات وكورونا.