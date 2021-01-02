شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يترأس بعثة المقاولون فى تونس ومسحة طبية تحدد قائمة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب إلى تونس فى الثامنة صباح غد الأحد، ويترأس المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة النادى والمشرف على قطاع الكرة بعثة الفريق، التى تستعد لمواجهة النجم الساحلى التونسى الأربعاء المقبل فى إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباارة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبى فى مصر، رغم الغيابات التى عانى منها ذئاب الجبل بسبب كورونا.

وأكد محمد عادل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الفريق خضع بالكامل لمسحة طبية للاطمئنان على جميع اللاعبين، ومن المقرر أن تظهر نتائجها خلال ساعات لتحديد القائمة النهائية للسفر.

وأضاف عضو المقاولون، أنه تواصل مع السفارة المصرية فى تونس وكذلك مع فرع شركة المقاولون وتم اتخاذ كل الاستعدادات لاستقبال الفريق وتذليل الصعوبات، كما سافر رامى ربيع مدرب الفريق صباح اليوم إلى تونس من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات قبل وصول البعثة.

واختتم المشرف على الكرة بأن معنويات اللاعبين مرتفعة من أجل العودة بتأشيرة التأهل خاصة بعد عودة عدد كبير من الغيابات وهو ما ساهم فى تحقيق فوز هام بالجولة الماضية فى الدورى على حساب البنك الأهلى بثنائية نظيفة.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم مغربى لقيادة مباراة العودة فى إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بين المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى، والذى يقام على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

وجاء طاقم حكام اللقاء كالتالى: نور الدين الجعفرى حكم رئيسى، مساعد أول هشام آيت عبو، مساعد ثانى فتيحة جرمونى، وحكم رابع جلال جياد.