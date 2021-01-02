شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبدأ سلطان على الفور فترة العزل المنزلى مع تطبيق بروتوكول العلاج المتبع والذى وضعته وزارة الصحة.

وكما أثبتت المسحة التى خضع لها المستشار محمد الماشطة المستشار القانونى لاتحاد الكرة خلال الساعات الأخيرة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت النتيجة إيجابية، وخضع للعزل المنزلى أيضا على الفور مع تنفيذ البروتوكول الطبى المعتمد من وزارة الصحة ، وحرص أعضاء اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية على الإطمئنان على الماشطة بعد تأكد إصابته بالفيروس.

وقررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، بالتنسق مع وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية، تطبيق نظام التبادل بين الموظفين داخل مقر الجبلاية بهدف تقليص الأعداد داخل الاتحاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة أن الأيام الأخيرة شهدت أكثر من إصابة بالفيروس بين الموظفين.

وشددت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على جميع الموظفين باتباع الإجراءات الاحترازية خلال تواجدهم داخل مقر الجبلاية بارتداء الكمامات واستخدام الكحول، مع تعقيم مقر الجبلاية بشكل دورى كما أعفى اتحاد الكرة الموظفين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الحضور لمقر الاتحاد.

وشهدت الأيام الأخيرة إعلان اتحاد الكرة عن ظهور أكثر من 5 إصابات بفيروس كورونا بين الموظفين فى إدارات الإعلام والحسابات والسكرتارية وشئون اللاعبين وغيرهم.