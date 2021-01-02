شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. لعبة الثمانى كرات تتكون من 16 كرة وتعتمد على 50 عضلة بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق على لعبة البلياردو "لعبة الثمانى كرات" رغم أنها تتكون من 16 كرة، واحدة بيضاء وخمس عشرة كرة مرقمة من 1 إلى 15، من بينها 7 مخططة ومرقمة، وثمانية مرقمة فقط، وتعد البليارد من الألعاب القديمة التى بدأت منذ القرن الخامس عشر، واختلفت الأقاويل عن مكان بدايتها بين إنجلترا وفرنسا، وإن كان الأرجح أن البداية كانت فى إنجلترا بهدف كسر الملل، وعندما انتشرت بأوروبا، خاصة فرنسا، تطورت لتتناسب مع الملوك والنبلاء.

هدف لعبة البلياردو إدخال الكرات المرقمة من 1 إلى 7، بينما اللاعب الآخر يدخل الكرات من 9 إلى 15، والذى ينتهى من إدخال كراته أولا ثم الكرة رقم 8 يكون الفائز .

يتم ترتيب الكرات على شكل مثلث فى أسفل الطاولة وذلك بوضع الكرة رقم 8 فى منتصف المثلث على النقطة، وتوضع كرتان مخططتان فى زاوية وكرتان صلبة فى الزاوية الأخرى، إذا قام اللاعب بإسقاط الكرة البيضاء مع كرته، فإن اللاعب الآخر له الحق بأن يعيد ترتيب المثلث مرة أخرى.

وتلعب البلياردو الآن بثلاثة أنواع، النوع الأول منها هو البلياردو الفرنسي، وتوضع فيه ثلاث كرات على الطاولة واحدة حمراء واثنتان لونهما أبيض وعلى واحدة منهما نقطة سوداء, ووزن الكرات الثلاث يساوى كيلو جرام واحد، ويبلغ طول العصا المصنوعة من البلاستيك 90 سم .

أما النوع الثالث فهو البلياردو الإنجليزى (السنوكر)، ويلعب بواسطة عدد من الكرات يجب إنزالها فى فتحات موجودة على جوانب الطاولة، وهذه الكرات البالغ عددها 15 كرة متفاوتة فى الألوان، وتمنح الكرة ذات اللون الأسود صاحبها سبع نقاط .

البلياردو الأمريكى هو ثالث نوع، ويبلغ عدد الكرات فيه 15, وتحمل الكرات من 1 – 8 لوناً واحداً، وتكون الكرات الأخرى من 9 – 14 ذات ألوان أخرى، أما الكرة 15 فهى الكرة البيضاء المستعملة لضرب الكرات الأخرى وإنزالها من الفتحات الستة الموجودة على جوانب الطاولة، وعلى اللاعب إنزال أكبر عدد من الكرات فى الفتحات مع الإعلان عن الفتحة التى ستسقط فيها الكرة، ثم تمنح النقاط حسب النقاط المسجلة على الكرة .

البلياردو لعبة رياضية تتميز بالتكتيك والتكنيك الرفيع المستوى، لأنها مبنية على النظريات الهندسية السليمة التى تتطلب صفاء الذهن وعمق التفكير وحدة الذكاء وهدوء النفس والأعصاب ودقة الملاحظة وحدة البصر واكتمال اللياقة البدنية، وهى رياضة تقوى العضلات وتحرك المفاصل، فرياضة البلياردو تستنفذ فيها حوالى خمسة كليومترات حول المنضدة.

وتعتمد البلياردو على أكثر من 50 عضلة من عضلات الجسم وهى عضلات الذراعين والساقين والبطن والظهر والرقبة والوسط ولذلك، فاللاعب إذا ابتعد عن التدريبات لمدة شهر مثلاً ثم لعب مباراة، فيظل يوماً كاملاً عاجزاً عن تحريك رقبته ويشعر بالألم فى عضلات جسمة.