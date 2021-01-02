خالد الغندور عن واقعة سيد عبدالحفيظ: نريد ميزان العدالة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طالب خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، بمعاقبة سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بداعي اعتراضه العنيف على حكم مباراة الفريق الأحمر أمام وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

ونشر الغندور فيديو لواقعة سيد عبدالحفيظ عبر حسابه على "فيسبوك" وعلق قائلا: "المراقب اللي وقف إمام عاشور لاعب الزمالك بعد مباراة المصري البورسعيدي اسمه مصطفى عيسى".

وأكمل: "هذا المراقب الأهلاوي جدا من كفر الشيخ وكان مراقب لقاء أمس الجمعة (الأهلي ووادي دجلة) شاهد كل ما حدث سواء من مدير الكرة أو حسين الشحات بعد اللقاء".

وأتم الغندور قائلا: "منتظرين اللي مكتوب في تقرير المراقب، ونريد ميزان العدالة يكون واحد على الجميع".

يذكر أن وادي دجلة نجح في إيقاف انتصارات الأهلي بعدما أجبره على التعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري.