حجاج لمصراوي: ما يثار حول عدم وجود حكام الـ "VAR" في لقاء سموحة وسيراميكا غير حقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى عزب حجاح، سكرتير لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما أثير خلال الساعات الماضية حول إقامة مواجهة سموحة وسيراميكا كليوباترا بدوري we المصري بدون تقنية الفيديو.

وقال حجاج في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ما أثير حول إقامة اللقاء بين سموحة وسيراميكا بدون وجود حكام الـ VAR غير صحيح، مؤكدًا أنهم تواجدوا في أماكنهم منذ الساعة الواحدة ظهرا.

وأضاف، أن جميع الحكام لديهم تعليمات بالتواصل معه بشكل شخصي فور وصولهم لملعب المباراة، لافتا أنه تواصل مع حكام مباراة سموحة وسيراميكا وتأكد من وجودهم بنفسه.

وأكمل:" المباراةأاقيمت بوجود حكام الـ VAR وفي حال عدم وجودهم في أي مباراة سيتم تطبيق عقوبة مشددة عليهم".

وأتم:" غير حقيقي انهم وصلوا مع بداية الشوط الثاني للمباراة، وتواصلت مع المراقب قبل المباراة وأكد أنهم متواجدين وأن المباراة أقيمت بتقنية الفيديو".

وكانت تقارير إعلامية أشارت لتأخر وصول حكام الفيديو لمباراة سموحة أمام سيراميكا كليوباترا ووصولهم بداية من الشوط الثاني.

وتعادل سموحة سلبياً مع سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري we المصري.