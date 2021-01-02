الزمالك يحتفل بذكرى سداسيته التاريخية أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفل الزمالك بذكرى أكبر انتصار حققه على الأهلي في تاريخ مباريات القمة، والذي تحقق قبل 89 عاما من خلال الفوز بسداسية نظيفة.

وقال الزمالك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "تمر اليوم ذكرى أكبر فوز في تاريخ لقاءات القمة؛ حيث حقق الزمالك الفوز بستة أهداف مقابل لا شئ عام ١٩٤٢".

وأضاف أن الأهداف سجلها كل من: عبد الرحمن فوزي "هدفين" وعبد الكريم صقر "هدفين" وحسن حلمي وعمر شندي.

ومثَّل الزمالك في تلك المباراة كل من: يحيى إمام، سعيد العربي، مصطفى كامل طه، قدري مصطفى، عمر شندي، حسن الفار، حسن حلمي، عبدالكريم صقر، عبدالرحمن فوزي، حافظ زقلط، حسين لبيب.

يذكر أن المباراة أقيمت ضمن منافسات دوري أندية القاهرة في موسم 1941/1942، وكانت على ملعب "نادي فاروق" يوم 2 يناير 1942.