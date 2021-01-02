مدرب أستون فيلا يعلن موقف تريزيجيه من مواجهة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا الانجليزي استمرار غياب الجناح المصري محمود حسن "تريزيجيه" عن مواجهة ليفربول بكأس الاتحاد الانجليزي.

وقال سميث في تصريحات نقلها موقع برمنجهام ميل الانجليزي: "توم هيتون سيكون في تفكيرنا للمشاركة واللعب أساسيًا أمام ليفربول، لكن ويسلي لم يشارك في التدريبات الجماعية بعد، وتريزيجيه أيضًا، ولا أعتقد أنني سوف اعتمد على روس باركلي."

وغاب تريزيجيه عن المشاركة في مباريات أستون فيلا منذ مباراة وولفرهامبتون في الجولة الـ12 التي أقيمت 12 من ديسمبر في العام الماضي.

ويعاني تريزيجيه من إصابة تعرض لها في تدريبات الفريق وبحسب التقديرات الأولية فإن اللاعب كان بحاجة إلى راحة 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجي.

ويلتقي أستون فيلا بليفربول في كأس الاتحاد الانجليزي الجمعة المقبلة.