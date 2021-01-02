مدرب سيراميكا: سنواجه الأهلي في الملعب دون النظر للتاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن فريقه سيستعد لمباراة الأهلي مثل أي مباراة في الدوري.

وأضاف شعبان في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"الأهلي فريق كبير ومحترم، لكن استعدادنا مثل أي مباراة".

وتابع :"سنواجه الأهلي في الملعب فقد دون النظر إلى تاريخهم، وسنعمل وفقًا للامكانيات وقدراتنا".

وعن مباراة سموحة، علّق هيثم شعبان :"كنّا نريد الحصول على ثلاث نقاط، لكن اللاعبين لن يظهروا ذلك بشكل جيد".

وواصل :"حاولت التحضير لمباراة سموحة جيدًا وبالفعل أغلقت أهم مراكز اللعب لسموحة".

وكان فريق سيراميكا كليوباترا تعادل سلبيًا أمام سموحة في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب "الاسكندرية" في الأسبوع الخامس.

ومن المقرر أن يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا منافسه الأهلي يوم الجمعة في إطار الجولة السادسة.