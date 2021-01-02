أبو طالب العيسوي يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أبو طالب العيسوي قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة مصر المقاصة غدًا الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مضيفه مصر المقاصة في الساعة السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة للبطولة المحلية.

وغادر لاعبو الدراويش إلى القاهرة للمبيت هناك بأحد الفنادق ضمن برنامج الاستعداد للقاء مصر المقاصة.

وغاب عن قائمة الإسماعيلي اللاعب الأنجولي آري بابل الذي استمر في خوض تدريباته تأهيلية للتعافي من إصابته.

وضمت قائمة الإسماعيلي 20 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد مجدي.

خط الدفاع: مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، رضوان الشريفي، البدري، كاستيلو.

خط الوسط: محمود عبدالعاطي دونجا، عمر الوحش، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مصطفى، محمد الشامي، محمد مخلوف، عماد حمدي، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، بينسون شيلونجو.

يُذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السادس في الدوري بعد مرور خمس جولات، حيث حصد ست نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث مباريات والخسارة في لقاء.