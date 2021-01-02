باريس سان جيرمان يعلن تعيين بوكيتينو مدرباً للفريق خلفاً لتوخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تعيين ماوريسيو بوكيتينو مديراً فنياً جديداً للفريق خلفاً لتوماس توخيل.

وكان باريس سان جيرمان أعلن في وقت سابق إقالة مدربه توماس توخيل.

وأصدر النادي الباريسي بيانا رسمياً يؤكد فيه تعيين بوكيتينو خلفاً لتوماس توخيل في القيادة الفنية للفريق الفرنسي.

وأشار بيان النادي الفرنسي إلى أنه تم التعاقد مع بوكيتينو لتدريب الفريق، بعقد يمتد حتى 30 يونيو عام 2022، بالإضافة إلى خيار تمديد العقد لمدة عام آخر.

وقال بوكيتينو في تصريحات للموقع الرسمي عقب تعيينه مدرباً للفريق: "أنا سعيد للغاية وفخور لتعييني المدير الفني الجديد لنادي باريس سان جيرمان".

واختتم المدرب الأرجنتيني: "لدى هذا النادي مكان مخصص في قلبي، ولدي ذكريات كثيرة هنا، بالإضافة إلى الأجواء الرائعة التي يحظى بها ملعب حديقة الأمراء".

جدير بالذكر أن بوكيتينو رحل عن تدريب فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، بعد قضاءه 5 سنوات في تدريب الفريق من 2014 وحتى 2019.