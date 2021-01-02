مدرب سموحة: نستحق الفوز في 4 مباريات باستثناء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، إن فريقه كان يستحق الفوز في أربع مباريات بمسابقة دوري we المصري بعد الخروج بنتيجة التعادل السلبي أمام سيراميكا كليوباترا.

وأضاف سامي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم السبت :"أهدرنا فرص غير طبيعية في مباراة سموحة، نحن أكثر فريق يهدر فرص في الدوري".

وتابع :"لديّ 4 لاعبين غائبين، لكن الفريق لم يقصر وأتمنى استعادة جميع الغيابات في مباراة الإنتاج الحربي المقبلة خاصة أننا سنواجه مختار مختار صاحب الخبرة الكبيرة في التدريب".

وأصبح ترتيب سموحة في المركز الثامن بصورة مؤقتة برصيد ست نقاط بعد الفوز على وادي دجلة مقابل التعادل في مباراتين أمام غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

وكانت الخسارة الوحيدة لسموحة في الموسم الحالي أمام الزمالك بهدفين دون رد ليتذوق الفريق الساحلي خسارته الأولى في الموسم الحالي (2020 - 2021).

ومن المقرر أن يلتقي سموحة منافسه الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة.