تعادل سلبي بين سموحة وسيراميكا في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

انتهت مباراة سيراميكا كيلوباترا ونظيره سموحة بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وشهدت المباراة سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين على الكرة ولكن دون أي خطورة فعلية على المرمى ليكتفي كل طرف بنقطة المباراة.

وبهذه النتيجة رفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 7 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع والذي سيخوض مباراة مساء اليوم أمام إنبي، فيما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثامن.