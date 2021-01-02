"إن شاء الله خير".. لاعب سيراميكا يرد على مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد شريف دابو لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، عن مواجهة الأهلي المقبلة والتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبل ضمن حسابات الأسبوع السادس من مسابقة دوري we المصري.

لاعب سيراميكا قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"مواجهة الأهلي؟ إن شاء الله خير".

وتعادل سيراميكا سلبيًا أمام سموحة في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم على ملعب "الاسكندرية" في الأسبوع الخامس.

وأصبح ترتيب سيراميكا المركز الخامس بصورة مؤقتة برصيد سبع نقاط قبل مواجهة الأهلي.

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل أمس الجمعة أمام وادي دجلة ليفقد بطل الدوري أول نقطتين في طريق حملة الدفاع عن لقبه.