اخبار السعودية | بالفيديو.. نجم الهلال السابق يشعر بالفخر بعد تلقيه أولى جرعات لقاح كورونا

أعرب نجم الكرة السعودية ونادي الهلال السابق، سامي الجابر، عن سعادته بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد–19، موضحًا أن كل شيء يدعو إلى الفخر في إجراءات وزارة الصحة السعودية.

وأكد أسطورة الكرة السعودية أن الإجراءات كانت رائعة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حظى بتفاعل كبيرة بين الجماهير والمتابعين.

وقال نجم الهلال السابق “تلقيت الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. كل شيء مذهل ويدعو للفخر. آلية التسجيل.. حفاوة الاستقبال.. بشاشة المسؤولين بدايةً من استقبال رجال الأمن حتى مغادرتك”.

وأضاف الجابر “يمنحونك الشعور كأنك أنت صاحب الفضل بالحضور وأخذ اللقاح”، مختتمًا بقوله “عمار يا السعودية.. كل الشكر لحكومتنا الرشيدة ولوزير الصحة وفريقه”.

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