سوق الانتقالات | أندية الدوري الالماني غير مُتحمسة لدخول ميركاتو يناير

تبدأ سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الألماني (بوندسليجا) اليوم السبت وتستمر حتى فبراير المقبل، لكن يتوقع أن تكون مختلفة بشكل واضح عن فترات الانتقالات الشتوية السابقة.

فمن المرجح ألا تشهد سوق الانتقالات هذا العام صفقات من العيار الثقيل في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن رغم ذلك، ستكون بعض الأندية مضطرة للتحرك من أجل إنقاذ حظوظها في الموسم.

وفيما يلي نبذة عن المشهد الحالي لدى الأندية الكبرى في ألمانيا والصفقات المتوقعة فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين:

بايرن ميونخ

وضع الفريق : يحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري ويواصل تقدمه في كأس ألمانيا ودوري الأبطال كما كان متوقعا، لكن مشوار الفريق لم يكن خاليا من التحديات في الاشهر الأولى من الموسم. ومع ذلك، لا يتوقع أن ينشط بايرن بشكل كبير في سوق الانتقالات، وربما لا يتحرك خلالها.

ولم يتم تحديد اسماء اللاعبين الذين سوف ينضمون للفريق أو سيرحلون عنه.

باير ليفركوزن

وضع الفريق: يرى سيمون رولفز مدير الكرة بالنادي أنه ليس هناك ما يدعو لإجراء تغييرات في الفريق الذي يحلق عاليًا ويحتل المركز الثاني في الدوري الألماني.

وقال في تصريحات لصحيفة “كولنر شتات أنتسايجر” إن الفريق مستقر ويحظى بالخيارات الكافية، وقد تعامل بشكل جيد مع كل التحديات. ومع ذلك، قد يتحرك النادي لإبرام صفقة أو صفقتين من أجل مواصلة التقدم في تحدي المنافسة على اللقب.

من سينضم للفريق: قد تعمل عودة باولينيو وإيزيكيل بالاسيوس إلى الفريق بعد غياب طويلة بسبب الإصابة في الرباط الصليبي والظهر، على الترتيب، على تقليل الحاجة لإبرام صفقات جديدة.

ولم يتم تحديد اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق.

لايبزيج

وضع الفريق: تعاقد لايبزيج بالفعل مع لاعب خط الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي من ريد بول سالزبورج النمساوي، لكن لا يرجح أن يتحرك النادي لإبرام صفقات أخرى رغم مساعي النادي لتحقيق أول لقب كبير له.

من سينضم إلى الفريق: كان النادي قد توصل بالفعل إلى اتفاق لضم المدافع الموهوب يوشكو جفارديول من دينامو زغرب الكرواتي، لكن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لن ينضم إلى الفريق الألماني قبل الصيف المقبل.

ولم يتم تحديد اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق.

فولفسبورج

وضع الفريق: لا يزال المدير الفني أوليفر جلاسنر يرغب في ضم لاعب سريع في الهجوم لكن النادي لم ينجح في إيجاد العنصر المناسب منذ سوق الانتقالات الشتوية الماضية. ويؤدي الفريق بشكل جيد وهو ما يعني أنه ليس بحاجة إلى التسرع بهذا الشأن.

ولم يتم تحديد اللاعبين الذين سوف ينضمون للفريق.

من سيرحل عن الفريق: المدافع جيفري بروما ولاعب خط الوسط يونس مالي قد يرحلا عن الفريق.

بوروسيا دورتموند

وضع الفريق: لا شك في أن النادي ليس راضيًا عن التواجد في المركز الخامس حاليا في الدوري الألماني لكن لا يرجح أن يجري تغييرات جذرية بالفريق نظرًا للوضع المالي في ظل أزمة كورونا.

وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند في تصريحات لمجموعة “فونكه” الإعلامية، إن النادي قد لا ينشط في سوق الانتقالات الشتوية في ظل الظروف الراهنة.

ولم يتم تحديد اللاعبين الذين سوف ينضمون للفريق او سوف يرحلون عنه.

فيردر بريمن

وضع الفريق: تراجع فيردر بريمن ليحتل المركز الثالث عشر في الدوري رغم أنه حقق بداية واعدة في مشواره بالموسم، ولا يمتلك الأموال الكافية لتعزيز صفوف الفريق، بل أنه ليس لديه أي لاعب غير قابل للبيع، في حالة تلقي العرض المناسب، لكن ميلوت راشيكا، نجم خط الوسط والمرشح الأوفر حظا للرحيل عن الفريق، يعاني حاليًا من إصابة.

ولم يتم تحديد اللاعبين الذين سوف ينضمون للفريق.

من سيرحل عن الفريق: لا يزال رحيل راشيكا واردًا، كما يمكن أن يرحل أي لاعب عن الفريق في حالة تلقي عرض مناسب، وذلك لتعزيز الموارد المالية للنادي.

هيرتا برلين

وضع الفريق: يحظى النادي بدعم بالملايين من أحد المستثمرين لكنه يدعي أنه يخطط لنشاط محدود في سوق الانتقالات. ويعتزم المدير الفني مايكل بريتز التركيز على العناصر المتواجدة بالفعل في النادي، لكنه اعترف بأنه سيواصل مراقبة السوق.

ولم يتم تحديد اللاعبين الذين سوف ينضمون للفريق.

من سيرحل عن الفريق: قد يحصل المدافع لوكاس كلونتر ولاعب الجناح ماثيو ليكي على عروض، كما يحتمل إعارة مجموعة من اللاعبين الشبان من أجل إكتساب الخبرة.

ماينز

وضع الفريق: يحتل ماينز المركز السابع عشر قبل الأخير بجدول الدوري، لكنه يتطلع إلى الأستفادة من التجديد، حيث شهد النادي تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة ومدير للكرة، وينتظر تعيين مدرب جديد يقود عملية إعادة البناء.

من سينضم إلى الفريق: لم يجر الإعلان عن قرارات بعد.

من سيرحل عن الفريق: المدافع الإسباني آرون مارتين سينتقل إلى سيلتا فيجو بعقد إعارة.

شالكه)

وضع الفريق: لم يحقق أي انتصار في الدوري منذ أشهر عديدة، ويقبع في قاع جدول الدوري، ولا يمتلك سوى قليل من الأموال، ويعد وضع النادي شديد الصعوبة. ويرجح إبرام صفقات إعارة لتعزيز صفوف الفريق. وقال يوخن شنايدر مدير الكرة بنادي شالكه “سنفعل كل ما بوسعنا”.

من سينضم إلى الفريق: المدافع سياد كولاسيناك لاعب آرسنال الإنجليزي، ولاعب شالكه السابق، سينضم إلى شالكه مجددا بعقد إعارة حتى نهاية الموسم.

من سيرحل عن الفريق: قد يلجأ النادي لتوفير راتب نبيل بن طالب، كما يحتمل تلقي عروض لضم أوزان كاباك وأمين حارث، رغم وضع الفريق السئ في ترتيب الدوري.