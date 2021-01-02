اخبار السعودية | الفيصلي يتجه إلى التصعيد ضد اتحاد جدة!

كشفت تقارير صحفية سعودية أن اللجنة القانونية في نادي الفيصلي بصدد تقديم شكوى ضد اتحاد جدة؛ بسبب تأخر الحصول على مستحقاته المالية.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” فإن الفيصلي سيقوم بالتصعيد ضد اتحاد جدة للحصول على مبلغ 7 مليون ريال، قيمة مبالغ متبقية في إعارة الثنائي عبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني.

هذا وكان اتحاد جدة قد فاز في مباراته الماضية على الباطن، ضمن منافسات الدوري السعودي، ويعيش الفريق حالة فنية جيدة في الموسم الحالي.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الشباب الإثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بهدفين لكل فريق، وأحرز هدفي النمور جاري رودريجيز ورومارينهو، بينما سجل لليوث خوانكا وإيجور.

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