يقدم لكم موقع الخليج 365 جميع نتائج مباريات اليوم فى الدوري السوري “الجولة العاشرة”، والتي انطلقت ظهر اليوم السبت 2-1-2021 بـ(6) مواجهات كلها فى نفس التوقيت، وتختتم الجولة غدا الاحد بمباراة جبلة مع الحرجلة.

انتهت قمة الجولة العاشرة بين الجيش وضيفه تشرين بالتعادل الايجابي 1-1، ليتقاسم الفريقان مركز الوصافة برصيد 23 نقطة كل فريق.

بينما واصل فريق الكرامة صدراته بجدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بفوزه على ضيفه الشرطة بهدفين نظيفين، ليصل الى النقطة 26 بفارق 3 نقاط عن تشرين والجيش.

وحقق حطين الساحلي فوزاً عريضاً على ضيفه الحرية برباعية نظيفة، ليصل الى النقطة 22 فى المركز الرابع بجدول الترتيب.

إليكم جميع نتائج مباريات اليوم فى الدوري السوري “الجولة العاشرة”

الجيش 1-1 تشرين

الكرامة 2-0 الشرطة

الاتحاد 1-0 الساحل

حطين 4-0 الحرية

الوحدة 4-1 الفتوة

الطليعة 0-0 الوثبة

..