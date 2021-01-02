اخبار السعودية | المهنا يُدافع عن نفسه: لست ضد الهلال ولكن!

أدلى الخبير التحكيمي، عمر المهنا، بتصريحات قوية آثارت اهتمام الشارع الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية، حيث رفض اتهامه بأنه ضد نادي الهلال، مؤكدًا أنه لن يتأثر على الإطلاق بشعبية الفرق عند الحديث عن آرائه التحكيمية.

وقال المهنا في تصريحاته “الصخب موجود بشدة حول الحكام ولكن يفترض منهم عدم التأثر به، أنا لست ضد الهلال، ولكنه هو أو غيره من الأندية لن يؤثر في قراراتي أبدا”.

وأوضح لـ قناة الرياضية السعودية “أتمنى من اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام الحفاظ على الحكام وحمايتهم من تأثير هذا الصخب. أتضايق من الصخب ولكنه لم يؤثر على قراراتي، هناك بعض الصخب والغضب تجاه بعض أخطاء الحكام مبرر ولكن الوضع وصل إلى مستويات صعبة”.

وتحدث المهنا عن مباراة الاتفاق والوحدة، التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ11 للدوري السعودي للمحترفين “قرار صحيح من الحكم بإلغاء هدف الوحدة لوجود تسلل عند الدقيقة 24، وكذلك القرار صحيح من الحكم باحتساب ركلة جزاء للاتفاق عند الدقيقة 65″.

وأنهى بقوله “قرار صحيح من الحكم بإنذار لاعب الوحدة للمهاجمة بتهور عند الدقيقة 75، وكان يجب على الحكم إيقاف اللعب واحتساب ركلة جزاء لفريق الاتفاق على مدافع الوحدة عند الدقيقة 77”.

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