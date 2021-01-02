بايرن ميونخ يتسلح بكيميش في عودة الدوري الالماني

أحيانًا ما تصبح قيمة اللاعب الحقيقية أكثر وضوحًا عندما يغيب عن فريقه لفترة، وهو ما حدث مع غياب جوشوا كيميتش عن صفوف بايرن ميونخ الألماني، لفترة بسبب الإصابة.

وغاب كيميش لمدة شهرين عن صفوف بايرن بسبب إصابته في الركبة لكنه بات بصدد العودة للتشكيل الأساسي مع بداية العام الجديد، ليعزز ذلك طموحات بايرن ميونخ وجماهيره.

وشارك لاعب خط الوسط كيميتش لوقت قصير من مقعد البدلاء في آخر مباراة لبايرن ميونخ في عام 2020، والتي انتهت بالفوز على باير ليفركوزن 2 / 1، وسيكون جاهزًا للمشاركة في التشكيل الأساسي في مباراة الفريق أمام ماينز المقررة غدًا الأحد.

ويشكل كيميش إلى جانب حارس المرمى مانويل نوير والمدافع ديفيد ألابا والمهاجمين توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي، العناصر الأكثر أهمية لدى المدير الفني هانز فليك.

وقال فليك “جوشوا مهم للغاية” وأشار إلى التأثير الفوري الذي صنعه اللاعب في مواجهة ليفركوزن.

وأضاف :”أصبح لدينا المزيد من السيطرة على المباراة على الفور.”

وتابع :”جوشوا لاعب يقدم دفعة دائمًا، ويتمتع بالتركيز بنسبة 100 % ولديه عقلية الفوز.”

وتعززت قدرات كيميش أكثر وأكثر مع تتويج بايرن ميونخ بخمسة ألقاب خلال عام 2020 وقد تطور إلى لاعب قيادي على أرض الملعب.

وقال فليك إن فترة إعادة التأهيل بعد الجراحة التي خضع لها كيميش أظهرت :”مدى احترافيته”، وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري إن الجراحة التي خضع لها اللاعب في الغضروف المفصلي لم تكن سهلة على الإطلاق.

وأكد رومينيجه أنه رغم ذلك، عمل كيميش بحماس هائل للعودة بأسرع شكل ممكن.

وكان كيميش قد صرح في بداية مرحلة إعادة التأهيل قائلًا :”أتمنى أن أتمكن من العودةو بشكل طبيعي في العام المقبل.”

وفي غياب كيميش، خاض بايرن ميونخ ثماني مباريات، ورغم أن الفريق لم يتلق خلالها أي هزيمة، حقق أربعة انتصارات فقط، وهو سجل متواضع في ظل معايير الفريق البافاري في الفترة الأخيرة.

وتلقت شباك الفريق البافاري أهدافًا بمعدل أعلى من المعتاد، كما تراجع أداء الفريق خلال آخر سبع مباريات في الدوري الألماني.

ويشكل ليون جوريتسكا وكورنتين توليسو نقطتي قوة مختلفتين للفريق، بينما لم يتأقلم الإسباني مارك روكا بشكل كامل حتى الآن، وذلك بعد انضمامه للفريق في الصيف الماضي.

ورغم أن تياجو، الذي شكل لاعب خط وسط من الطراز العالمي لسنوات، رحل عن الفريق قبل الموسم، كان غيابه ملحوظًا بشكل كبير فقط عندما غاب كيميش.

وقال كيميش :”أضغط بشكل كبير جدًا على نفسي، لأنني أتوقع تقديم أفضل مستوى في كل مباراة.”

وتتمثل خطط كيميش في العام الجديد ببساطة في إحراز المزيد من الألقاب.