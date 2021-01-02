اتحاد الكرة يُحمل ربيع ياسين أزمة منتخب الشباب ويمنعه من العمل بالمنتخبات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن لجنة تقصي الحقائق باتحاد الكرة التي باشرت أزمة منتخب الشباب في تونس والتي تسببت في عدم خوض الفريق تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تم تأجيلها، قد استندت إلى تقرير الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني، الذي أدان ربيع ياسين المدير الفني بسبب تصرفاته التي كانت سببًا رئيسيًا في إصابة 17 لاعبا بفيروس كورونا.
وأكد «أبوالعلا»، في تقريره، أن الفوضى وجلوس اللاعبين في غرفة واحدة بأعداد مكثفة لاتقل عن فردين كان سببًا في زيادة إصابتهم بالفيروس.
ووفقًا لمصدر مسؤول بالجبلاية، فإن ربيع ياسين لن يتولى مسؤولية المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.
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