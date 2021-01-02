شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد تجربة محاكاة لحضور الجماهير في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم، بمتطوعي بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، بمشاركة منتخبات 32 دولة، وذلك بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية القيام باتباع جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية المقرر تطبيقها في البطولة دون أي خلل أو كسر للقواعد.

وكان متطوعو البطولة قد قدموا نموذج محاكاة لطريقة جلوس الجماهير بصالة استاد القاهرة الدولي وفقًا للإجراءات المحددة، حيث من المقرر حضور نسبة تُقدر بـ30% من سعة كل صالة من الصالات الأربع المقرر إقامة مباريات البطولة عليها، وهي صالة استاد القاهرة الدولي، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة 6 أكتوبر.

وعلى هامش اللقاء، قام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية شملت صالة استاد القاهرة الدولي المقصورة الرئيسية، والمدرجات ومنطقة الإعلاميين، وقاعات كبار الزوار، كما شملت الجولة ملعب استاد القاهرة الدولي الخاص بكرة القدم، حيث أكد وزير الشباب والرياضة أن استاد القاهرة الدولي سيكون جاهزًا لاستضافة مباريات كرة القدم، ابتداءً من 15 يناير الجاري.